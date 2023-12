Médico fundador do Hospital Metropolitano morre aos 82 anos

Morreu nesta terça-feira (5) o médico generalista João Batista Samuel Funari, aos 82 anos. Com 54 anos de profissão, foi um dos fundadores do Hospital Metropolitano de Sarandi, onde estava internado.

Doutor Samuel Funari, como era conhecido, era formado pela Universidade Federal de São Paulo e deixa a esposa Regina Funari e dois filhos. Sua filha, Letícia Funari, também é médica e mora nos Estados Unidos. Ela e casada com o médico Maurício Beller Ferri, filho do médico Carlos Alberto Ferri, também fundador do Hospital.

Por conta disso, seu velório só terá início a partir das 10h de quarta-feira na Capela do Prever em Marialva e seu sepultamento será realizado na quinta-feira.

O Conselho Regional de Medicina do Paraná lamentou a morte do médico, que era registrado no CRM paranaense desde 1970 e que foi homenageado pela entidade em 2019 com o Diploma de Mérito Ético-Profissional pelo histórico exemplar.

