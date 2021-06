Médico que trabalhou em Mandaguari morre por complicações da Covid-19

Segundo a família, Massayoshi foi diagnosticado com covid no dia 15 de maio, sendo medicado e mantido em isolamento em sua casa. Seu quadro se agravou na quarta-feira (26), quando precisou ser internado. Já na madrugada desta segunda-feira (31), o médico foi transferido para a UTI do Hospital da Providência e acabou falecendo por volta das 17 horas.

Massayoshi formou-se em Medicina pela Universidade Católica e residia em Apucarana desde 1940. Ele era natural da cidade de Vera Cruz, no interior paulista. O médico deixa esposa e uma filha.

Com informações do TnOnline