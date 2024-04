Médico supostamente bêbado pula janela e foge de plantão em Mauá da Serra

Na noite do último sábado, dia 13 de abril, uma ocorrência inusitada mobilizou as equipes da Polícia Militar (PM) e da área de saúde em Mauá da Serra, no norte do Paraná. Um médico, supostamente embriagado, fugiu do plantão em uma unidade de pronto-atendimento localizada na Rua Santa Luzia, região central da cidade.

A própria equipe da unidade de saúde acionou a PM, relatando que o médico estava em condições inadequadas para atender os pacientes. Testemunhas e vereadores do município também confirmaram a situação.

Quando a PM chegou ao local, o profissional tentou escapar, pulando uma janela e danificando a tela de proteção. A situação era delicada, pois o médico deveria cumprir o plantão das 19h até as 7h do domingo (14), mas ele só se apresentou para trabalhar às 21h.

Diante desse cenário, foi necessário solicitar outro médico para finalizar o plantão e garantir o atendimento à população. O caso chama a atenção para a responsabilidade e ética profissional, especialmente em um ambiente tão sensível como o da saúde.