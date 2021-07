Micro-ônibus de Umuarama se envolve em acidente em Guaratuba

Por volta das 8h30, a PRF foi acionada para atender a um acidente envolvendo um micro-ônibus, um caminhão e um carro, na BR-376, no km 667, em Guaratuba (PR), no sentido Santa Catarina.

No momento, as equipes estão empenhadas no resgate e desobstrução da via.

Foram confirmadas 12 vítimas – 10 feridos e dois óbitos no local. A identificação ficará a cargo do IML, que já foi acionado, junto com a Perícia, que apontará as causas do acidente. Não foi confirmada a quantidade de passageiros.

Segundo informações preliminares, o microônibus transportava uma equipe de futsal do município de Umuarama.

A pista sentido SC continua interditada totalmente, só sendo autorizada a passagem de veículos de emergência. A fila está em cerca de sete quilômetros.

Duas aeronaves da PM de Santa Catarina foram acionadas para o resgate e transporte das vítimas, porém não temos informações das gravidades das lesões.

Fonte PRF