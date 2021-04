Moca é estuprada durante assalto

As policias civil e militar da cidade de Paiçandu, na região metropolitana de Maringá, estão à procura de um homem de alta periculosidade, que na noite de terça-feira 30, estuprou uma jovem de 21 anos durante um assalto. De acordo com as informações levantadas pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, esse fato revoltante teria ocorrido no momento em que a moça retornava do trabalho. Ela passava pela Estrada Bandeirantes, nas imediações do Jardim Itaipu, quando foi surpreendida pelo criminoso.

O homem estava vestido com uma blusa de moletom branca com capuz. Ele teria aproximado da jovem e anunciado o assalto. A pedestre reagiu a ação criminosa. Diante desta reação, o meliante agarrou a moça pelo pescoço (mata leão) e levou ela até um terreno baldio. No local, a jovem foi agredida com socos principalmente na face e sofreu violência sexual. O criminoso fugiu levando a bolsa da vítima, com um aparelho celular Samsung A20, uma carteira com cartões e todos documentos pessoais, além de outros pertences.

A jovem conseguiu chegar até a casa de familiares, onde pediu ajuda e relatou os fatos. Parentes encaminharam a mesma até o Hospital São José. Porém por conta da gravidade dos ferimentos, ela precisou ser transferida para o HU de Maringá, onde permanece hospitalizada. Após conversar com a vítima, a guarnição da PM realizou diligências, porém o suspeito não foi localizado. Um exame preliminar, confirmou que a moça foi estuprada. Familiares clamam por justiça.

Corujão Noticias https://corujaonoticias.com.br/portal/2021/03/mulher-e-estuprada-durante-assalto-na-regiao-de-maringa/