Morador da Estrada Dourados foge ao perceber que o sítio estava sendo invadido por homens armados

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 9h13 deste domingo (30).

Conforme a PM, relatou a vítima que estava em sua residência na propriedade rural Sítio Dourados e ao sair na varanda viu que quatro pessoas estavam vindo em direção a sua casa e pode visualizar que dois estavam com armas de fogo aparentemente revólver.

Então saiu pelo fundo da propriedade e seguiu pelo pasto, passando próximo à granja e seguindo até uma propriedade vizinha, onde fez contato via WhatsApp com o telefone do destacamento policial e enviou sua localização.

As equipes chegaram até o local onde ele estava e, retornando a propriedade rural, foi feita uma vistoria e constatado que havia sido subtraída uma motocicleta HONDA/NXR150 BROS KS.

Um carro branco ou prata foi utilizado na invasão.

Foram realizadas buscas com intuito de localizar a motocicleta e os indivíduos, contudo nada foi encontrado naquele momento, porém um pouco mais tarde, ainda durante as buscas, foi localizada a motocicleta em uma estrada secundária.