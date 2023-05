Morador da zona rural de Cambira atira contra invasor

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 01:06 deste domingo (7), na Estrada do Cavalo Cego, no município de Cambira, onde consta a natureza do atendimento como violação de domicílio.

Segundo relato do solicitante, um homem tentou arrombar uma das janelas que dava acesso a um dos cômodos da residência. Diante da situação, o proprietário se apoderou de um revólver calibre 38 e efetuou um disparo em direção à janela, momento em que o invasor fugiu.

Ao chegar no local, a equipe policial realizou uma busca pela área, mas não conseguiu localizar o invasor. Foi constatado que o tiro acertou a janela da casa e também atingiu um veículo estacionado na garagem. Durante a abordagem, a vítima relatou que o revólver utilizado no disparo não possuía registro e que já havia se desfeito da arma, jogando-a em um lago.

Diante da ausência da arma e da dificuldade de sinal na região, foi solicitada orientação da delegacia de polícia, que indicou a citação do ocorrido no Boletim de Ocorrência sem a necessidade de encaminhar a vítima até a 17ª SDP.