Morador de Borrazópolis morre em acidente com motocicleta na PR-170

Maílson Aparecido Chernatovicz, 30 anos, morador de Borrazópolis, morreu em um acidente de moto, na rodovia PR-170. A fatalidade aconteceu na madrugada deste sábado (21), entre Borrazópolis e o trevo de Novo Itacolomi.

Segundo informações de amigos, ele estava em Faxinal e ao voltar, durante a madrugada, perdeu o equilíbrio da motocicleta no trecho conhecido como Pedreirinha, a três quilômetros da cidade.

De acordo com os patrulheiros Francisquini e Mayke, do Posto da PRE de Ubá do Sul, ao que tudo indica a vítima perdeu o equilíbrio ao passar por algumas pedras soltas na via.

A vítima morreu na hora, o corpo foi encontrado por um amigo de Maílson, que também estava em Faxinal e passou logo depois pelo local do acidente, e acionou os agentes de socorro.

Com informações Blog do Berimbau