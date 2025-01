Morador de Cambira perde R$ 900 ao tentar comprar Fiat Uno em rede social

Segundo a PM, relatou o senhor XXX que realizou a compra de um veículo Fiat Uno e que o veículo estava sendo anunciado em rede social pelo valor de R$ 2500,00.

XXX e XXX foram orientados por um terceiro desconhecido a se encontrar em uma praça para que ele pudesse ver o carro. Após o interesse, a vítima realizou um pix no valor de R$ 900,00, porém, como o real proprietário do veículo não recebeu nenhum valor em sua conta, perceberam se tratar de um golpe.

O contato que antes conversava com ele apagou todas as mensagens e excluiu os arquivos, evidenciando o crime. As partes foram orientadas.