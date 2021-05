O corpo de um caçador foi encontrado neste sábado (29) em São Pedro do Ivaí, no Rio Barbacena. Gledson Balbo, de 45 anos, era morador de Jandaia do Sul.

O homem teria ido até o local para caçar e, ao subir em uma árvore para armar uma rede, acabou caindo à margem do rio, indo parar na água e veio a óbito.

A Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada para resgatar o corpo.