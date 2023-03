Morador é baleado por ladrão ao entrar em casa

Na manhã desta sexta-feira (31), um morador da Rua Professora Ercília Maciel, localizada na região do Bairro da Igrejinha, em Apucarana, foi baleado por ladrões que estavam no interior de sua casa. Após o alarme da casa disparar, o homem foi até sua residência para verificar o que estava acontecendo, encontrando a janela quebrada e os criminosos no local. Ao entrar, foi surpreendido pelos ladrões e entrou em luta corporal com eles, sendo baleado durante o confronto. Os assaltantes, que já estavam separando objetos da casa, fugiram após o disparo. Equipes da Polícia Militar (PM) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para prestar socorro e iniciar as investigações sobre o caso.