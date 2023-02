Morre a jornalista Glória Maria

A jornalista Glória Maria morreu na manhã desta quinta-feira (2), aos 73 anos. A repórter enfrentava alguns problemas de saúde e, por conta disso, estava internada desde o início de janeiro. A profissional lutava contra um câncer de pulmão, que deu metástase e acabou se espalhando pelo cérebro.

A Rede Globo divulgou uma nota lamentando a morte de Glória Maria. Confira:

“É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria. Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão, tratado com sucesso com imunoterapia. Sofreu metástase no cérebro, tratada em cirurgia, também com êxito inicialmente”, prossegue o texto.

“Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio.”

Na Globo desde 1971, a carioca foi a primeira repórter a entrar ao vivo e, em cores, no Jornal Nacional. De 1998 a 2007, apresentou o Fantástico e, desde 2010, integrava a equipe do Globo Repórter.

Ela deixa duas filhas: Laura, de 14, e Maria, de 15.

Fonte TnOnline / O Tempo.