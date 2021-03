O presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista e Atacadista de Maringá e Região, Ali Saadeddine Wardani (foto), 69, faleceu no início desta madrugada, em decorrência de complicações da covid-19. Ele estava internado no Hospital Bom Samaritano havia cerca de uma semana e foi intubado na quarta-feira. A notícia foi confirmada pelo filho, HuisseinsAli Wardani.

Que Deus conforte família e amigos.