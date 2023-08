Morre no hospital a segunda vítima de acidente de moto em São Pedro do Ivaí

Na madrugada desta sexta-feira (25), o motociclista Alan Ezequiel do Couto, de 32 anos, faleceu no Hospital Norte do Paraná (Honpar) em Arapongas, após um acidente envolvendo duas motocicletas em São Pedro do Ivaí. O estado de saúde de Alan era considerado grave desde o acidente ocorrido na manhã de quinta-feira (24), no Conjunto Santa Rita. Matheus Bento Teixeira, conhecido como Peu, o outro motociclista envolvido no acidente, faleceu no local do incidente e foi velado na Capela Mortuária de São Pedro do Ivaí, com seu sepultamento ocorrendo na manhã de sexta-feira.