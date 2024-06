Morre o cantor Chrystian

Morreu no final da noite desta quarta-feira (19) o cantor sertanejo Chrystian, que fazia dupla com o irmão Ralf, aos 67 anos. O artista foi internado às pressas para um hospital de São Paulo após passar mal em casa. O quadro de saúde dele era considerado grave e, por isso, ele foi levado para a unidade médica por um helicóptero da Polícia Militar (PM).

A assessoria do sertanejo havia informado que ele “foi diagnosticado recentemente com uma condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado”. Apesar de a causa da morte não ter sido divulgada, Chrystian tinha uma condição genética chamada rim policístico. Por conta da doença, passaria por um transplante no fim deste ano. O órgão seria doado pela esposa dele, Key Vieira.

O velório de Chrystian será nesta quinta-feira (20), no Cerimonial Ossel, em São Caetano do Sul. A cerimônia, aberta ao público, acontece das 11 horas às 16 horas; o sepultamento está marcado para 17 horas.

Com informações Metrópoles