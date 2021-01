Morre o ex-vereador Professor Claudio Gobeti de Jandaia do Sul

Claudio Gobeti, que há tempos enfrentava problemas de saúde, faleceu na madrugada desta quarta-feira (6).

Em sua rede social o prefeito Lauro Junior escreveu, “Começamos o dia com a triste notícia da despedida do amigo Cláudio Gobeti. Estivemos juntos como Vereador e o Gobetão (como eu o chamava) sempre viveu o Legislativo Municipal intensamente…..mesmo com as limitações de saúde sempre realizou seu trabalho com competência e dedicação.