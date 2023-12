Morre passageiro de ônibus que bateu em traseira de caminhão na PR-444

O acidente ocorreu na noite de quinta-feira (14) em Arapongas, resultando na morte de José Maria Ferreira, de 59 anos, passageiro de um ônibus da Viação Garcia. O acidente ocorreu no km 2 da PR-444 e envolveu o ônibus e um caminhão que estava parado na rodovia.

José Maria Ferreira, morador de Campo Mourão, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar), onde ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Infelizmente, seu óbito foi confirmado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana na noite de sábado (16).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o ônibus transportava 29 passageiros, sendo que 12 deles ficaram feridos no acidente e 17 não sofreram ferimentos. O motorista do ônibus, de 45 anos, também ficou gravemente ferido e precisou ser resgatado das ferragens.

O acidente ocorreu quando o ônibus colidiu com o caminhão que estava parado na rodovia devido a uma pane mecânica. O caminhão transportava soja e seu motorista, de 34 anos, não sofreu ferimentos.

Esta foi a segunda colisão envolvendo ônibus e caminhão no mesmo trecho da PR-444 em menos de uma semana. No dia 11 de setembro, outro acidente semelhante deixou 16 pessoas feridas a cerca de 10 km do local.