Morre Serginho aos 66 anos

Sergio Vieira da Silva, 66 anos, morreu na noite de terça-feira (1), no Hospital Bom Samaritano, em Maringá, onde estava internado há dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após sofrer um infarto.

Morador da Rua João Batista Gariani, no Jardim Morumbi, Serginho Baiano como era conhecido, deixa a esposa Fátima Polles, além dos filhos Diego e Thiago, além de netos.

Serginho era irmão do vereador eleito Alécio Bento da Silva, o Alécio do Cartório, e do José Maria da Silva, o Zé Maria da Junta Militar. Por muitos anos, ele trabalhou na Aliança Transporte. Santista fanático, Serginho também foi um dos grandes incentivadores do Esporte Amador em Mandaguari, e um dos sócios mais ativos do Clube dos 200.

Seu corpo está sendo velado no Salão Nobre da Capela Mortuária, localizada na Avenida Amazonas, esquina com a Rua Gomercindo Bortolanza. O sepultamento está marcado para acontecer as 17h, desta quarta-feira (2), no Cemitério Municipal.

Por Fernando Damas.