Equipes do SAMU e Brigada Comunitária de Jandaia do Sul prestaram atendimento a um motociclista de 64 anos, após um acidente de trânsito no final da tarde desta sexta-feira (23).

A moto acabou sendo “colhida” por um caminhão no início da construção do contorno de Jandaia do Sul, já no município de Cambira.

Felizmente o caminhão estava em baixa velocidade e o motorista parou imediatamente.

O motociclista sofreu apenas ferimentos leves.