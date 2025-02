Motocicleta com chassi suprimido é apreendida

A equipe de RPA da Polícia Militar de Mandaguari, composta pelo 2º Sgt. Andrade e a Cb. Castro, realizou uma abordagem no dia 24 de fevereiro de 2025, durante um patrulhamento pelo Conjunto Paulo Pimentel. A equipe abordou uma motocicleta Honda/CG, onde foi constatado que o sinal do chassi estava suprimido.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor da motocicleta, conforme a Lei 14.562, de 26 de abril de 2023, artigo 311 do Código Penal. O homem foi encaminhado, juntamente com a motocicleta, à Delegacia de Polícia Civil de Mandaguari para as providências cabíveis.