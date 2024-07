Motociclista a caminho do trabalho morre ao colidir em caminhão parado em Arapongas

Na manhã desta sexta-feira (19), em Arapongas, um motociclista perdeu a vida após colidir com um caminhão que estava estacionado.

Foi por volta das 6 horas, na Rua Ariramba da Copa, Parque Industrial V, próximo à Churrascaria Herança.

O caminhão estava parado na marginal da PR-444 para descarregar em uma empresa quando o condutor da motocicleta bateu na traseira do veículo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. Infelizmente, a vítima estava inconsciente e, apesar dos esforços, não resistiu aos ferimentos.

A vítima, que estava a caminho do trabalho, pilotava uma Honda Biz de cor azul. A Polícia Militar (PM) de Arapongas registrou um boletim de ocorrência, e as causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.