Motociclista bate contra traseira de caminhão na BR-376

Um motociclista de 24 anos foi socorrido de helicóptero, na manhã desta segunda-feira (07), após bater contra a traseira de um caminhão na Rodovia BR-376, próximo à empresa AroSul. em Marialva. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão trafegava em baixa velocidade, quando o motociclista de 24 anos, o qual vinha atrás, não viu e bateu na traseira. O jovem sofreu fratura uma fratura exposta na perna segundo a equipe de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Com apoio da Viapar, ele foi levado para ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Notícias de Marialva/ Rubens Silva.