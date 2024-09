Motociclista bêbado é preso após agredir frentista em Arapongas

Na tarde desta segunda-feira (02), um incidente tenso ocorreu em um posto de combustível no centro de Arapongas. Um homem, visivelmente embriagado, agrediu um frentista e provocou tumulto no local. A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter a situação.

De acordo com relatos dos funcionários, o homem estava discutindo com a atendente do caixa por razões fúteis quando o frentista tentou intervir para acalmá-lo. No entanto, o suspeito reagiu com agressividade, proferindo xingamentos e desferindo um soco no peito do frentista.

Quando os policiais chegaram, o homem continuou desrespeitando a equipe e se recusou a seguir as orientações. Ao ser informado de que não poderia sair dirigindo sua motocicleta, uma Yamaha YBR150 Factor preta, ele se exaltou, afirmando que ninguém o impediria, e tentou intimidar os policiais. Resultado: algemas e condução à 7ª Companhia de Polícia Militar de Arapongas (7ª CIPM).

O suspeito, contudo, recusou-se a fazer o teste do bafômetro. Enquanto os policiais coletavam informações para o boletim de ocorrência, o homem insultou o frentista com termos pejorativos, levando a vítima a representar contra ele por injúria. Além disso, foram emitidos autos de infração contra a motocicleta, que acabou apreendida por alteração de características e descarga livre.

Na delegacia, o homem alegou estar passando mal e solicitou atendimento médico. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas após avaliação, o suspeito foi considerado em plenas condições de saúde.