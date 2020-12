Ariane Cristina Marques, de 19 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 31, em um acidente de trânsito registrado na rodovia PR-543, na região de Colorado. A jovem ocupava a garupa de uma moto, que atingiu violentamente a traseira de um veículo modelo VW Gol. Com a força da batida, piloto e garupa caíram sobre a pista de rolamento. Na sequência um Fiat Pálio, que trafegava em sentido oposto, atropelou e matou a moça na hora. O motociclista sofreu ferimentos leves.

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual, estiveram no local realizando todos os levantamentos possíveis, para confeccionar o boletim de ocorrência. O teste do etilômetro, feito no motociclista, apontou que o rapaz havia ingerido bebida alcoólica. O bafômetro acusou 0,86 mg/L de álcool por ar expelido. Diante desta situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências cabíveis.

O motoqueiro é amigo da moça, que veio a óbito. Ambos são da cidade de Lupionópolis. O corpo da jovem foi encaminhado ao IML de Maringá.

Fonte: https://corujaonoticias.com.br/portal/2020/12/motociclista-com-sinais-de-embriaguez-causou-acidente-fatal-na-madrugada/