Motociclista é perseguido a assassinado em Maringá

No dia 14 de fevereiro, mais um crime de homicídio foi registrado em Maringá. Um rapaz que conduzia uma motoneta Honda Biz vermelha, com placa de Sarandi, foi perseguido e executado com pelo menos três tiros. O assassino fugiu do local e seu paradeiro é desconhecido até o momento. A Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de Maringá será responsável pela investigação do caso.

O homicídio ocorreu na Rua Kiri, próximo ao cruzamento com a Avenida São Judas Tadeu, no Jardim Quebec. Após o crime, populares acionaram o socorro, mas quando a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, a vítima já não apresentava sinais vitais. Infelizmente, o rapaz não portava documentos, dificultando sua identificação inicial.

A área do crime foi isolada pelos policiais militares, que garantiram a preservação do local para a realização das investigações. Equipes da DHPP também compareceram ao local para realizar os primeiros levantamentos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para os devidos procedimentos.