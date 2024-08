Motociclista é preso pela Polícia Militar em Jandaia

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Jandaia do Sul às 11h39 deste domingo (4) na Avenida Antonio dos Santos Netto, Jardim Universitário.

Conforme a PM, durante patrulhamento foram visualizadas duas motocicletas, sendo uma de cor branca e uma de cor vermelha e que os indivíduos ao visualizarem a viatura, o que estava na moto vermelha empreendeu fuga, onde a equipe conseguiu lograr êxito em abordar o indivíduo com a moto branca.

No piloto da motocicleta Honda 125 de cor Branca, foi realizada a busca pessoal e nada de lícito foi localizado, no entanto, o cidadão não possui CNH – Carteira Nacional de Habilitação e conta com histórico criminal em diversos delitos, inclusive infrações de mesma natureza.

Ao checar a placa da motocicleta, foi constatado que pertence a outro modelo de motocicleta, sendo uma Honda CG 150 de cor preta, ano 2006. O Chassi confere em uma Honda CG 125 de cor Azul, ano 1983 e a numeração do motor está suprimida.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, sendo o mesmo encaminhado juntamente com a motocicleta para a delegacia de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.