Motociclista é socorrido em estado grave após colisão traseira em Cambira

Por volta das 11h40, no km 225,1 da BR 376, município de Cambira, houve um acidente do tipo colisão traseira. O veículo GM/CORSA HATCH trafegava pela faixa direita da pista de sentido decrescente (Cambira – Jandaia do Sul) quando, segundo a PRF, a motocicleta I/YAMAHA YZF R1, que transitava em alta velocidade, colidiu em sua traseira.

O condutor da motocicleta de 39 anos sofreu lesões graves e foi socorrido no local por equipes do SAMU e Defesa Civil de Jandaia do Sul, sendo encaminhado ao Hospital da Providência em Apucarana.

O condutor do veículo de 59 anos permaneceu no local, ileso. Foi submetido ao teste de etilômetro com resultado 00.

O fluxo, no sentido decrescente da via, de veículos ficou interrompido por aproximadamente 20 minutos para socorro médico, em face do apoio aéreo (helicóptero).

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito, bem como levantamentos complementares para apurar as causas do acidente.