Motociclista fica em estado grave após acidente entre três veículos

Um acidente grave ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 19, no cruzamento da Rua Cariovaldo Ferreira com a Rua Arapongas, no bairro Jardim Aeroporto, em Maringá. Dois veículos colidiram e atingiram um motociclista, deixando-o em estado gravíssimo.

Segundo testemunhas, o condutor de uma Mitsubishi Outlander avançou a preferencial e bateu contra um Chevrolet S-10. Com a força do impacto, a caminhonete acabou se chocando contra o muro de uma residência.

A equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e socorristas do Corpo de Bombeiros foram imediatamente acionados e se deslocaram rapidamente para o local do acidente, prestando os primeiros atendimentos à vítima, um homem de 62 anos.

Após ser intubado, ele foi encaminhado em estado gravíssimo para a Santa Casa de Maringá.