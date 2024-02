Motociclista morre após bater em meio fio e ser atropelado por carro

Na madrugada deste domingo (11), por volta das 02h20, no km 180.9 da BR 376, (Av. Colombo), em Maringá, ocorreu um sinistro de trânsito do tipo saída de pista, com óbito.

O condutor de uma motocicleta Kawasaki Z750, com placas de Marialva, perdeu o controle da direção e colidiu contra o meio fio do canteiro central. Com o impacto ele foi arremessado para a pista contrária, onde foi atropelado por um veículo VW Polo, que seguia o fluxo pela faixa da esquerda. Esse condutor, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do automóvel, um homem de 37 anos, nada sofreu.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito onde constará as informações e dinâmica desse sinistro, e após concluso, estará à disposição das partes envolvidas e das autoridades.