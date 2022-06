Motociclista morre após colidir em poste

Um homem acabou perdendo a vida após bater a motocicleta que pilotava contra um poste. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (04), na Rua Gralha Azul, no Jd Everest, em Maringá.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima de 53 anos, identificada como Zaur Ribeiro, pilotava uma motocicleta pela via quando acabou perdendo o controle saindo para fora da pista e bateu contra um poste. A princípio ele teria sido fechado por um veículo segundo os relatos no local, algo que deverá ser investigado pelas autoridades.

Socorristas estiveram no local, porém, nada puderam fazer para salvar a vida da vítima. Após o trabalho de perícia o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico legal de Maringá.

A circunstâncias do ocorrido deverão ser investigadas.

Colaborou Rogério Moraes