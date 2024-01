Motociclista morre após colisão com carreta na BR-369 em Arapongas

Uma colisão entre uma motocicleta e uma carreta mobilizou socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros na noite desta terça-feira (30) na BR-369, trecho entre Apucarana e Arapongas. Um motociclista de 72 anos morreu e uma mulher ficou ferida com gravidade na ocorrência.

Segundo informações preliminares, levantadas pela reportagem do TNOnline no local do acidente, a colisão aconteceu em trecho próximo à entrada da Colônia Esperança. A motocicleta seguia sentido Arapongas e teria colidido em uma carreta.

O condutor da moto morreu na hora. Uma mulher, que seguia na garupa, foi socorrida com ferimentos considerados graves, estabilizada e encaminhada pelo Samu para unidade hospitalar.

