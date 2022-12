Motociclista morre após colisão em Maringá

Um acidente entre um GM/Cruze conduzido por um aposentado e uma motocicleta, resultou na morte de um rapaz de 28 anos. A colisão aconteceu por volta das 10h10 desta terça-feira (27), no cruzamento da Avenida Dr Alexandre Rasgulaefe com a Rua Esmeralda no Jardim Real – imediações da Avenida Mandacaru. A vítima foi identificada como Gustavo Henrique Dionisio (foto). Um rapaz que estava na garupa da moto, sofreu ferimentos graves.

A vítima foi socorrida por equipes do Samu e Siate. O motorista do carro e a passageira, sofreram ferimentos leves. Uma câmera de segurança registrou o momento em que houve a colisão. Veja no site https://odianacidade.com.br/?p=30639