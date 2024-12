Motociclista morre após colisão em rodovia da região

Neste domingo (15), por volta das 10h10, no km 164 da BR 487, Município de Araruna/PR, ocorreu uma colisão lateral entre um automóvel VW/FOX que seguia no sentido Tuneiras do Oeste/PR e uma motocicleta HONDA/CB 1000R, que seguia no mesmo sentido.

Segundo relato do condutor do FOX e vestígios encontrados no local do acidente, o condutor da motocicleta realizava uma ultrapassagem em local proibido e por motivo desconhecido, perdeu o controle da direção vindo a colidir lateralmente contra o veículo FOX.

Devido a colisão e as proporções do impacto sofrido ao se chocar contra o asfalto, o condutor da motocicleta, um homem de 40 anos, foi socorrido em estado grave por equipe do SAMU.

Posteriormente, no início da tarde, infelizmente não resistiu aos ferimentos vindo a óbito no hospital.

Além da PRF, compareceram no local do acidente equipes dos Bombeiros, do SAMU e da PM. O trânsito ficou interditado em ambos os sentidos por cerca de uma hora durante o atendimento da ocorrência.

Fonte PRF