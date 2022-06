Motociclista morre após ser atingido por carreta na BR-369

(TnOnline / Cobra News) Um motociclista morreu no começo da manhã desta quinta-feira (9), após ser atingido por uma carreta que trafegava pela BR-369, em Rolândia, no norte do Paraná. O homem seguia para Cambé quando foi atingido pelo veículo, que teria feito uma conversão, e parou embaixo do rodado da carreta, sofrendo esmagamento de crânio e lesões no ombro.

Conforme informações do subtenente Simões, do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local do acidente, a vítima não apresentava mais sinais vitais. “No momento em que ele cruzou a pista, não deu houve tempo de frear, nem de desviar da carreta”, destacou.

Simões alerta para os cuidados no trânsito devido à uma das faixas está interditada. “O horário é complicado, pois a maioria das pessoas está indo para o trabalho. Além disso, como a pista vai afunilando, ficando em uma só, o trânsito fica complicado. As pessoas têm que se atentar, diminuir a velocidade, mas não parar na pista de rolamento”, acrescentou.

As equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica foram chamadas para liberar o corpo do motociclista, que ainda não foi identificado