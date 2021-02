Motociclista morre carbonizado após se envolver em acidente com carreta

Um motociclista morreu carbonizado após se envolver em um acidente com uma carreta na Avenida das Cataratas, perímetro urbano da BR-469, em Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, neste domingo (15).

Com o impacto da colisão, o motociclista e a garupa foram jogados para baixo da carreta, que pegou fogo em seguida. O incêndio foi iniciado na cabine da carreta e se alastrou rapidamente. A mulher foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu.

Já o piloto, não resistiu aos ferimentos. Quatro pessoas estavam na carreta e conseguiram sair rapidamente, sem ferimentos. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Foz do Iguaçu. Para o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo de carga afirmou que o piloto perdeu o controle da direção e invadiu a pista contrária.