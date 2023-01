Motociclista morre e mulher fica ferida em acidente no Contorno Sul de Maringá

Um motociclista morreu e uma mulher, que estava na garupa da motocicleta, ficou gravemente ferida, em um acidente registrado no final da manhã deste domingo (8), no Contorno Sul de Maringá. Além da moto, um carro também se envolveu na colisão.

A batida ocorreu no cruzamento do Anel Viário Prefeito Sinclair Sambatti, com a Rua Pioneiro Mário Paganni, no Jardim São Silvestre. O piloto da moto teve morte instantânea. A passageira sofreu ferimentos graves e entrou em parada cardiorrespiratória.

A mulher foi reanimada pelas equipes de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate, do Corpo de Bombeiros, e posteriormente encaminhada até uma unidade hospitalar de Maringá. Os órgãos competentes foram acionados para descobrir a causa do acidente.

TnOnline / Corujão Notícias