Motociclista morre em acidente na BR-376. Ele trafegava na contramão

O acidente aconteceu em Marilândia do Sul.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 4h50 da madrugada deste sábado (25), ocorreu m acidente de trânsito no qual um automóvel Ford FOCUS, transitando em seu fluxo regular, colidiu frontalmente com uma motocicleta Honda NXR Bross, que transitava na contramão de direção em trecho de pista dupla com presença de defensa em concreto divisões de pistas.

Após o impacto, um segundo automóvel, sendo uma BMW 120I, colidiu contra a motocicleta e o corpo do motociclista.

Ambulâncias do SAMU se fizeram presentes no local, sendo atestado o óbito do motociclista, que é morador de Apucarana.