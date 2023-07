Motociclista morre em acidente na BR-376 em Cambira

O trágico acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (31) na BR-376, em Cambira. Um motociclista de 26 anos perdeu a vida após ser atingido por um veículo que realizava o retorno na região do Parque Industrial.

De acordo com relatos do condutor do carro, um Mitsubishi, ele não viu a aproximação da motocicleta devido ao sol. Infelizmente, a moto colidiu com o veículo. A vítima fatal, que residia em Cambira, estava se deslocando no sentido de Apucarana para Jandaia do Sul.

Logo após o acidente, a ambulância do município de Cambira prestou os primeiros socorros. Diante da gravidade da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, foi acionado. Infelizmente, o médico da ambulância de suporte avançado constatou o óbito ainda no local.