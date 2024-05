Motociclista morre no hospital após acidente em Campo Mourão

Por volta das 13h desse domingo (12), a PRF registrou um grave acidente de trânsito no km 01 da BR 369, na saída de Campo Mourão para Cascavel.

Um jovem motociclista com 26 anos de idade, transitava com sua motocicleta Kasinski/Comet 650R pela rodovia no sentido Campo Mourão a Cascavel, quando na altura de acesso ao Seminário, um veículo Fiat Palio com placas de Viamão/RS, invadiu a pista contrária e o atingiu violentamente, arremessando-o a mais de dez metros do ponto de impacto.

Ele foi socorrido em estado grave, porém, infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital no início da noite do domingo.

O condutor do Pálio e uma mulher que o acompanhava, fugiram a pé antes da chegada da equipe policial. Foram realizadas buscas em uma plantação de milho, porém, esse casal não foi localizado.

A PRF recolheu o veículo ao pátio.

Também fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e o encaminhará à autoridade policial.