Motociclista morre após bater de frente com Amarok

No início da noite dessa sexta-feira (13), por volta das 20h15, no km 83,6, da BR 376, município de Guairaçá, região noroeste do Estado, ocorreu uma colisão frontal entre uma caminhonete AMAROK, que seguia sentido Nova Londrina e uma motocicleta HONDA/NXR150 BROS, que seguia no sentido contrário Paranavaí.

Segundo levantamento realizado pela equipe da PRF e relato do condutor da Amarok, ele estava realizando uma ultrapassagem em local permitido, porém não percebeu que existia uma motocicleta se deslocando no sentido contrário.

Devido a colisão e a força do impacto o condutor da motocicleta, um homem de 55 anos, veio a óbito no local. O condutor da caminhonete não se feriu. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

Além da PRF, compareceram no local do sinistro equipes dos Bombeiros, da Perícia e do IML. O trânsito ficou fluindo em sistema pare-siga durante o atendimento da ocorrência, o qual durou cerca de duas horas.

A PRF fará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito e disponibilizará às partes interessadas e às autoridades competentes.

Um inquérito policial será instaurado para apurar possíveis responsabilidades.