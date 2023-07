Motorista de ambulância é morto ao chegar para socorrer baleados

Neste sábado, 22 de julho de 2023, uma ocorrência lamentável ocorreu no Distrito de Luar, que faz parte do município de São do Ivaí. Um triplo homicídio foi registrado quando um indivíduo foi até um casal, João e Edvane Lomba, e atirou.

João não resistiu aos ferimentos e veio a óbito instantaneamente, quando tentava correr para se proteger. Já Edvane, caiu na frente do imóvel, mas apesar de ser socorrida com vida, lamentavelmente, não conseguiu sobreviver, falecendo pouco tempo após ser ferida. Uma pessoa de nome Valdecir Farias de Oliveira, que trabalha com ambulância e é ex-vereador, foi acionada para prestar socorro às vítimas, mas foi surpreendida pelo atirador, que havia se evadido, mas voltou a cena do crime e também o matou com disparos.

Na volta do homicida, o qual usava uma Caminhonete Frontier, havia várias pessoas na cena, o que não o intimidou. Segundo informações ele desceu do veículo e também disparou contra o homem que prestava socorro e acionava o hospital.

Durante o pedido de socorro, até um Helicóptero foi solicitado, mas todos os feridos vieram a óbito. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas para investigar o caso. O acusado, de nome Rogério, fugiu. (Blog do Berimbau/Foto do canal HP)