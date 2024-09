Motorista de ambulância encontra mulher morta em residência no Jd Progresso

Na manhã desta terça-feira (3), uma idosa, de 69 anos, foi encontrada sem vida em sua residência no Jardim Progresso.

A vítima estava em tratamento de hemodiálise e deveria passar por mais uma etapa desse procedimento na data de hoje. No entanto, quando o motorista da ambulância municipal chegou para buscá-la, não obteve resposta.

Preocupado, o motorista chamou repetidamente por Mercedes Campos Pontes, mas não houve sinal de vida. Diante dessa situação, ele acionou o Corpo de Bombeiros. Por volta das 05h36, as equipes do 11º Grupamento de Bombeiros chegaram à residência e abriram o portão do imóvel. Infelizmente, encontraram a idosa já sem vida.

É um momento doloroso para a família e para todos que conheciam Mercedes. Que ela descanse em paz, e que sua memória seja lembrada com carinho.