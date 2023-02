O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (13) na BR-376, próximo ao pontilhão de Cambira.

O motorista de um caminhão, de 59 anos, ficou gravemente ferido.

Os bombeiros foram chamados e encontraram o motorista preso as ferragens e inconsciente. Ele foi retirado e encaminhado ao Hospital da Providência com ferimentos na região do tórax.

Chovia na hora do acidente.

O mototista estava sozinho e conduzia o cavalo mecânico de Umuarama (PR), sem a carreta.