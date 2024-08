Motorista de caminhonete morre ao bater em caminhão

Na manhã desta segunda-feira (5), um grave acidente de trânsito ocorreu no município de Mauá da Serra. Foi na BR-376, no sentido Curitiba, quando uma caminhonete e um caminhão colidiram no quilômetro 323 da rodovia. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida.

Segundo informações dos bombeiros, a colisão aconteceu em uma curva da estrada. A caminhonete envolvida, uma Chevrolet S10, era conduzida por um homem de 43 anos e invadiu a pista contrária, atingindo violentamente a lateral do caminhão de carga, um Agrale 13000.

O motorista da caminhonete, cuja identidade ainda não foi divulgada, faleceu no local do acidente. O veículo que ele dirigia ficou completamente destruído.

Equipes do aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas infelizmente não puderam fazer nada pelo motorista.

O condutor do caminhão, que saiu da rodovia devido à colisão, não sofreu ferimentos.