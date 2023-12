Motorista de Fusca morre após capotamento em Rio Bom

Um trágico acidente de trânsito ocorreu na tarde desta terça-feira (19), resultando na morte do motorista de um VW Fusca na zona rural de Rio Bom. O condutor, cuja idade não foi confirmada, perdeu o controle do veículo, que acabou capotando próximo a uma residência.

O condutor foi identificado como Emídio Pereira da Silva, 89 anos.

As autoridades foram acionadas e equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Científica de Apucarana compareceram ao local. A delegacia de Polícia Civil de Marilândia do Sul também foi chamada para investigar as causas do capotamento.