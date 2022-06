Motorista de Fusca morre após colisão em Borrazópolis

(Berimbau) Na Rodovia PR-466, saída de Borrazópolis para Kaloré, em frente a empresa Agroquímica, um Fusca, que era conduzido por José Luiz Batista, guarda da referida empresa Agroquímica, trafegava pela rodovia, quando tentou acessar o portão da agrícola. Ele bateu de frente com uma Caminhonete Strada da AgroRara de Borrazópolis, condutor Sandro e, em seguida, contra uma Fiat Toro de Londrina.

O condutor do Fusca sofreu fraturas expostas, vários ferimentos pelo corpo e, segundo o Hospital, não resistiu. Ele ainda teria sido socorrido com vida. Sandro sofreu um corte importante na cabeça, mas estava consciente e orientado e sem risco de perder a vida. O motorista da Toro, não se feriu.

“O Fusca seguia sentido Kaloré, quando tentou cruzar para o outro lado da via e houve a batida com a Strada, que vinha no sentido contrário. Em seguida, o Fusca rodou na pista e bateu de frente com a Toro, que estava logo atrás, portanto, o fusca bateu de frente com as duas caminhonetes”, informou um dos motoristas.