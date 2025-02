Motorista de guincho morre prensado

Um homem de 46 anos morreu na manhã desta terça-feira (18) após ser esmagado por um caminhão que transportava. A vítima, Antônio Arimatéia de Souza, conduzia um caminhão-prancha que transportava uma cavalo mecânico. Por motivos ainda desconhecidos, ele precisou frear bruscamente, fazendo com que o caminhão se desprendesse e caísse sobre a cabine.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Militar, Polícia Científica, Guarda Municipal e agentes de trânsito foram mobilizados para atender a ocorrência, registrada em um trecho da PR-323, em Umuarama, no noroeste do estado.

Os socorristas levaram cerca de três horas e meia para remover o corpo dos destroços, com o apoio de um guindaste. O Instituto Médico Legal (IML) foi mobilizado para recolher o corpo. A rodovia precisou ser interditada parcialmente durante o resgate devido ao derramamento de óleo na pista.