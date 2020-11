Motorista de Jandaia teria causado acidente fatal em Maringá

Policiais Civis da Delegacia especializada em acidentes de trânsito de Maringá, sob o comando do delegado Fernando Garbelini, identificou o motorista que se envolveu em um trágico acidente na Avenida Colombo, no início da madrugada desta quinta-feira, (19/11), na zona 7. O acidente entre carro e moto resultou na morte de um motoboy. Após a batida, o condutor causador do acidente parou o carro, porém minutos depois deixou o local do ocorrido antes mesmo da chegada das equipes de socorro e dos agentes da Polícia Rodoviária Federal. O automóvel envolvido na colisão, foi encontrado na casa do condutor, em Jandaia do Sul, (a 40 quilômetros de Maringá). Trata-se de um GM Corsa Sedan Max, na cor branca. O carro apresentava algumas avarias em uma das laterais. O motorista que tem 27 anos, não estava na casa, familiares relataram que ele é caminheiro e deverá se apresentar nas próximas horas. O acidente foi filmado por câmeras de segurança.

