Motorista deixa local de acidente após colisão na PR-444 em Mandaguari

O acidente ocorreu na noite deste domingo (01), na PR-444, em Mandaguari.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21 horas, na altura do quilômetro 30, quando um Fluence que seguia no sentido de Arapongas para Mandaguari, acabou colidindo na caminhonete que vinha no sentido contrário.

O condutor da caminhonete, um homem de 49 anos, morador de Londrina não ficou ferido.

Ainda segundo a PRE, o motorista do carro não estava no local do acidente, e o veículo foi apreendido.