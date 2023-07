Motorista fica ferido após perder controle da direção na PR-444

Um motorista de 51 anos ficou ferido após perder o controle da direção na rodovia PR-444, em Arapongas, na manhã desta terça-feira (11). O acidente ocorreu por volta das 5 horas.

O condutor, que dirigia um veículo Hyundai HB20 com placas de Belo Horizonte (MG), perdeu o controle na altura do quilômetro 4 e colidiu contra a defesa metálica. O impacto foi tão forte que o motorista acabou sofrendo ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Arapongas. O veículo também sofreu danos consideráveis.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi chamada ao local para atender a ocorrência. As causas do acidente serão investigadas para determinar as circunstâncias exatas que levaram ao ocorrido.